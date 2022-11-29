В Пентагоне пока исключили поставки Киеву Patriot и истребителей
США пока не планируют поставлять на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для Соединенных Штатов и международного сообщества.
«Что касается любого типа американских батарей Patriot, сейчас у нас нет планов поставлять их на Украину, но опять же мы продолжим эти обсуждения», — сказал Райдер.
Кроме того, представитель американского Минобороны исключил поставки истребителей на Украину в данный момент. Ранее Bloomberg сообщал, что в НАТО вновь рассматривают возможность передачи Киеву принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 из-за ракетных ударов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс ведет дискуссию о возможных поставках на Украину ЗРК Patriot. «Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — отмечал он. В конце октября США передали Киеву первые ЗРК NASAMS.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупреждал, что если НАТО предоставит Украине комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом», они сразу же станут законной целью российских военных.