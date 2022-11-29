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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне пока исключили поставки Киеву Patriot и истребителей

Пресс-секретарь Пентагона Райдер пока исключил поставки батарей Patriot на Украину
США также пока не планируют предоставлять Киеву истребители, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер
ЗРК &laquo;Patriot&raquo;
ЗРК «Patriot» (Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США пока не планируют поставлять на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для Соединенных Штатов и международного сообщества.

«Что касается любого типа американских батарей Patriot, сейчас у нас нет планов поставлять их на Украину, но опять же мы продолжим эти обсуждения», — сказал Райдер.

Кроме того, представитель американского Минобороны исключил поставки истребителей на Украину в данный момент. Ранее Bloomberg сообщал, что в НАТО вновь рассматривают возможность передачи Киеву принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 из-за ракетных ударов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс ведет дискуссию о возможных поставках на Украину ЗРК Patriot. «Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — отмечал он. В конце октября США передали Киеву первые ЗРК NASAMS.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупреждал, что если НАТО предоставит Украине комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом», они сразу же станут законной целью российских военных.

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Елена Чернышова
Пентагон Patriot Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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