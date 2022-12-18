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Глава британского Генштаба выразил желание чаще общаться с Москвой

Глава британского Генштаба Радакин заявил о желании более регулярных контактов с Москвой

Начальник Генштаба Великобритании Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы, чтобы контакты с Россией были «более регулярными», несмотря на то, что разговоры могут быть «трудными».

«Есть отношения, которые все еще продолжаются. Как мы можем извлечь из них максимальную пользу?», — отметил он.

Комментируя свои контакты с российским коллегой Валерием Герасимовым, Радакин сказал: «Мы всегда говорили, что будем общаться, но не будем вдаваться в подробности того, что мы обсуждали. Я думаю, что он очень хорошо придерживался этого».

Издание отмечает, что в отличие от Ирана, Россия не внесла Радакина в санкционный список, что облегчает его общение с Герасимовым. Тегеран ввел санкции в отношении главы британского Генштаба 12 декабря.

Последний раз Герасимов контактировал с Радакином в октябре. Тогда разговор касался предупреждений Москвы об угрозе применения Киевом «грязной бомбы». Лондон опроверг заявления Москвы.

Эти ограничения иранские власти вводили в связи с «преднамеренными действиями в поддержку терроризма и террористических групп; поощрение и подстрекательство к терроризму, насилию; и распространение ненависти, что привело к беспорядкам, насилию и террористическим операциям, а также нарушению прав человека в отношении иранской нации».

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Этому предшествовали неоднократные заявления Лондона с осуждением политики Тегерана в свете протестных движений после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Масры Амини, которую иранская полиция нравов задержала из-за неправильно надетого хиджаба. Точные причины смерти Амини не установлены, однако ее родные настаивали, что до задержания у нее не было проблем со здоровьем.

Иранская армия сочла протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США и Израиль организаторами беспорядков. В начале декабря полицию нравов в Иране упразднили, и протесты ослабли.

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