Лондон раскрыл детали разговора Герасимова с начальником штаба обороны

Герасимов и Радакин согласились, что важно поддерживать открытые каналы связи, чтобы способствовать деэскалации, заявили в британском Минобороны

Энтони Радакин (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин в телефонном разговоре с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым опроверг заявления Москвы о том, что Украина собирается применить «грязную бомбу» и эскалировать конфликт, сообщается в «Твиттере» британского Минобороны.

«Начальник штаба обороны <...> вновь заявил о неизменной поддержке Украины со стороны Великобритании. Оба военачальника согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы снизить риск просчетов и способствовать деэскалации», — говорится в заявлении военного ведомства.

Телефонный разговор Герасимов и Радакин провели ранее 24 октября.

На проблемы с контактами с российским Минобороны ранее жаловались США. С середины февраля по середину мая диалог Москвы и Вашингтона по линии министерств обороны был фактически прекращен, говорил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, он и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли регулярно пытались связаться с коллегами из России, в частности с министром обороны Сергеем Шойгу и Герасимовым, однако ответа не получили.

В середине мая Остин и Шойгу все же провели переговоры. Как сообщало российское Минобороны, беседа прошла по инициативе США. А следующие переговоры министров состоялись на днях, 21 октября.

Еще через два дня Шойгу переговорил с коллегами из Великобритании, Турции и Франции и заявил им, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой». Это контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой либо установка невоенного назначения, на которой используются радиоактивные материалы. И если их подорвать, территория подвергнется радиоактивному загрязнению.

В Минобороны России считают, что Киев планирует подорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». На Украине эти обвинения опровергли и предложили пригласить в страну экспертов Международного агентства по атомной энергии.

Западные страны также не подтверждают заявления российской стороны. Однако их недоверие не значит, что угроза перестает существовать, отметили в Кремле. «Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.