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Герасимов обсудил с британским адмиралом вопрос «грязной бомбы» Киева

Глава Генштаба Герасимов обсудил с британским адмиралом вопрос «грязной бомбы» Киева
Генштаб продолжил обсуждение с Великобританией ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы». Ранее Минобороны России привело в готовность силы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов поговорил по телефону с руководителем штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином. Как сообщили в Минобороны России, «в ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Один из вариантов такой бомбы — подрыв установки невоенного назначения, на которой используются радиоактивные материалы. Сработавшая «грязная бомба» может привести к радиоактивному загрязнению территории.

О том, что у России есть данные о готовящейся провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины, накануне, 23 октября, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По этому вопросу он провел телефонные переговоры с коллегам из Великобритании, Франции и Турции.

На Украине подобные обвинения опровергли и предложили отправить в страну экспертов Международного агентства по атомной энергии.

На следующий день, 24 октября, Минобороны России сообщило, что привело в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за «готовящейся провокации с «грязной бомбой». В ведомстве считают, что цель этой провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

В Кремле в свою очередь отметили, что западные страны сами решают, верить им или не верить информации о возможности применения «грязной бомбы». Их недоверие не устраняет угрозы, а дело России — довести сведения до министров обороны других государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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