Посол России в Сербии покинул съезд партии из-за слов экс-премьера Греции

Российский посол в Сербии Александр Боцан Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за показанного на мероприятии видеообращения экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, в котором он негативно отзывается о России. Дипломат сообщил об этом в Twitter.

«Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину», — написал российский посол.

Он выразил сожаление, что из-за этого не присутствовал на выступлении президента Сербии Александра Вучича.

На состоявшемся 17 декабря съезде СПС было принято решение, что председателем партии останется Дачич.

Алексис Ципрас был премьер-министром Греции в 2015–2019 годах. Ципрас — глава оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА-ПА). Он неоднократно высказывался о влиянии ситуации вокруг Украины на Евросоюз.

В частности, Ципрас говорил, что последствия конфликта, в том числе экономические, для Европы могут быть более проигрышными, нежели для России и США. В таком случае ЕС должен обзавестись автономной геополитической стратегией в рамках НАТО, но с явным намерением защищать свои права и интересы, указывал он.

В начале декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний после отказа слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы. Российский дипломат обвинил Кислицу в несоблюдении дипломатических норм, напомнив о посте главы украинской миссии в Twitter, в котором тот заявил, что выслушивать российского представителя в ООН — «одна из самых ужасных его обязанностей».