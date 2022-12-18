Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Аналитики назвали страну, которая тратит на помощь Украине более 1% ВВП Политика, 02:29
SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника Starlink Технологии и медиа, 02:07
Кто такой продакт-менеджер, сколько он зарабатывает и как им стать Life, 02:01
Посол России в Сербии покинул съезд партии из-за слов экс-премьера Греции Политика, 01:40
Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова Политика, 01:36
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением после обстрела Политика, 00:51
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Сунак отказался от планов Трасс заключить долгосрочные контракты на газ Политика, 00:40
Температура в Крыму побила 85-летний максимум Общество, 00:24
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Самые востребованные профессии после 9-го класса Life, 00:01
Взлет, падение Марадоны и судейство наркокурьера. Главные скандалы ЧМ Спорт, 00:00
NYT узнала о попытке США предотвратить атаку ВСУ на Герасимова Политика, 17 дек, 23:52
В Иране из-за протестов арестовали актрису получившего «Оскар» фильма Политика, 17 дек, 23:50
Политика ,  
0 

Посол России в Сербии покинул съезд партии из-за слов экс-премьера Греции

Посол России в Сербии покинул съезд партии из-за слов экс-премьера Греции Ципраса о России

Российский посол в Сербии Александр Боцан Харченко покинул съезд Сербской социалистической партии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича из-за показанного на мероприятии видеообращения экс-премьера Греции Алексиса Ципраса, в котором он негативно отзывается о России. Дипломат сообщил об этом в Twitter.

«Был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за продемонстрированного участникам видеообращения греческого оппозиционера Ципраса, который пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России, принялся поливать грязью мою Родину», — написал российский посол.

Он выразил сожаление, что из-за этого не присутствовал на выступлении президента Сербии Александра Вучича.

На состоявшемся 17 декабря съезде СПС было принято решение, что председателем партии останется Дачич.

Алексис Ципрас был премьер-министром Греции в 2015–2019 годах. Ципрас — глава оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА-ПА). Он неоднократно высказывался о влиянии ситуации вокруг Украины на Евросоюз.

В частности, Ципрас говорил, что последствия конфликта, в том числе экономические, для Европы могут быть более проигрышными, нежели для России и США. В таком случае ЕС должен обзавестись автономной геополитической стратегией в рамках НАТО, но с явным намерением защищать свои права и интересы, указывал он.

Читайте на РБК Pro
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Какие три рекламные стратегии будут выигрышными в 2023 году

В начале декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний после отказа слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы. Российский дипломат обвинил Кислицу в несоблюдении дипломатических норм, напомнив о посте главы украинской миссии в Twitter, в котором тот заявил, что выслушивать российского представителя в ООН — «одна из самых ужасных его обязанностей».

Теги
Сербия посол России Алексис Ципрас СПС Ивица Дачич
Материалы по теме
Власти Сербии решили снизить зависимость от российского газа
Бизнес
Вучич назвал условие введения Сербией санкций против России
Политика
Кремль заявил, что в конфликте в Косово нужно обеспечить интересы сербов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter