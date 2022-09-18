Экс-премьер Греции счел Европу главным проигравшим от кризиса на Украине

Европа окажется в большем проигрыше из-за ситуации на Украине, чем Россия или США, заявил бывший премьер-министр Греции (занимал должность в 2015–2019 годах), глава оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА-ПА) Алексис Ципрас на пресс-конференции. Его слова приводит греческий телеканал Skai.

«Ни США, ни Россия не проигрывают в финансовом плане. Европа же сейчас в суматохе, у нее ощущается дефицит стратегии, лидерства», — сказал Ципрас, предположив, что в геополитическом и экономическом плане Европа будет в большом проигрыше.

По его мнению, вне зависимости от исхода боевых действий, мир вступает в затяжную холодную войну с огромными экономическими последствиями. В таком случае ЕС должен обзавестись автономной геополитической стратегией в рамках НАТО, но с явным намерением защищать свои права и интересы, добавил экс-министр.

7 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин указал, что уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность «бросается в топку санкционной печи». По его словам, по факту все это приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах. До этого глава государства предполагал, что потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить $400 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ограничения против России «эффективны и правильны». Он указывал, что они нужны для давления на Москву и прекращения боевых действий на Украине. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение в связи с последствиями санкций в отношении России.