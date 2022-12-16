Вучич назвал условие введения Сербией санкций против России

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России без угрозы своим жизненным интересам

Сербия поддержит санкции Запада против России, только если возникнет угроза ее жизненным интересам, заявил президент страны Александр Вучич в интервью РТС.

Сербия ничего не должна России, так как Москва вводила санкции против нее в 1990-х годах, сказал он. При этом глава государства отметил, что считает отказ от введения санкций моральным долгом республики, так как она находилась под ними сама.

Вучич говорит о санкциях, которые в 1992 году ввел Совет Безопасности ООН в отношении Союзной Республики Югославия. В ее состав входили Сербия и Черногория, государство образовалось после распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Документ приняли в ответ на неисполнение югославскими властями другой резолюции № 752. Резолюция вводила санкции, которые должны были соблюдать все государства-члены ООН. Он них требовалось: не допускать ввоза на свою территорию всех продуктов и товаров из Югославии.

препятствовать экспорту продуктов и товаров в республику кроме гуманитарной помощи.

не давать Югославии использовать коммерческие, промышленные или общественные фонды, а также любые экономические и финансовые ресурсы.

не позволять самолетам, которые направляются в Югославию или летят из нее взлетать, приземляться или пролетать над своей территорией (кроме бортов, следующих по гуманитарным соображениям).

запретить техническое обслуживание или проектирование самолетов в Югославии, а также воздушных судов, которые она использует.

сократить дипломатическое присутствие в республике.

ограничить участие в спортивных мероприятиях на ее территории.

приостановить научные, технические и культурные обмены и посещения. Резолюцию поддержали 13 членов Совета Безопасности ООН, включая Россию. Китай и Зимбабве воздержались от голосования.

Ранее президент Сербии говорил, что Белград введет санкции против Москвы, только если над его головой будет висеть «дамоклов меч». Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич допускал, что Вучич имел ввиду ситуацию, когда государство «больше не сможет выносить давление, вывод инвестиций [и] экономическую блокаду».

Евросоюз неоднократно требовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Вучич при этом подчеркивал, что Белград старается сохранить независимую политику в отношении ограничений, но не может ничего обещать.