Власти Сербии решили снизить зависимость от российского газа

Белград рассматривает возможность подключиться к газовым системам Северной Македонии и доставки топлива из Азербайджана, заявила глава Минэнерго Сербии. В то же время, заверила она, республика сохранит связи с «Газпромом»

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Министр энергетики и горной промышленности Сербии Дубравка Джедович заявила в интервью Bloomberg, что страна рассматривает возможность расширить сотрудничество в области газоснабжения с соседними странами, чтобы снизить зависимость от российского топлива.

«Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте», — сказала она. Джедович считает, что добиться этого получится, как только Сербия «обеспечит подключение к потокам, поступающим из альтернативных источников».

Речь идет о проектах по доставке топлива из Азербайджана и о соединении с терминалами в Греции. На все это потребуются сотни миллионов евро, сообщила министр. Также Белград рассматривает возможность подключиться к газовым системам Северной Македонии, что будет стоить €80 млн, и, возможно, Албании.

Однако, заверила Джедович, Сербия сохранит тесные связи с «Газпромом»: с января российская компания поставляет газ в страну через трубопровод «Турецкий поток» по ценам ниже рыночных. Кроме того, отмечает агентство, подразделение «Газпрома» является совладельцем газохранилища «Банатский Двор» в Сербии, а «Газпром нефть» — мажоритарный акционер компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), ее доля составляет 50%. В начале ноября сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград может выкупить у российской компании контрольный пакет акций NIS, чтобы защитить нефтяную отрасль от воздействия санкций против Москвы.

В конце мая Москва и Белград заключили договор, по которому Сербия будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа в ближайшие три года. Вучич назвал такую стоимость фантастической, отметив, что в ином случае страну ждало бы банкротство. В августе он сообщил, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из которых 2 млрд куб. м приходятся на экспорт из России.