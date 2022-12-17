Председатель парламента Крыма исключил прорыв ВСУ к полуострову

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О прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границам Крыма не может быть и речи, заявил «РИА Новости» председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Ситуация на украинском направлении напряженная, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей, но мы к ним уже привыкли», — сказал он.

Глава парламента Крыма комментировал слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который 15 декабря в интервью журналу Economist заявил, что захват Мелитополя украинскими войсками позволил бы установить огневой контроль над сухопутным коридором, соединяющим Россию с новыми территориями. Это также дало бы возможность открыть огонь по Крымскому перешейку из реактивных систем залпового огня HIMARS, сказал он.

В Кремле ранее признавали, что риски для безопасности Крыма есть. Москва принимает меры, чтобы нейтрализовать угрозу, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Одна из крупнейших атак на полуостров произошла 8 октября. В этот день на Крымском мосту случился теракт: взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн на железнодорожном составе и погибли четыре человека. ФСБ обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева отрицал.

После взрыва на Крымском мосту ФСБ неоднократно заявляла о задержании в Крыму лиц, планировавших диверсии на его территории. С лета атакам подвергался и Севастополь. Одной из самых масштабных стала атака 29 октября на суда Черноморского флота при помощи девяти беспилотников и семи автономных морских дронов. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение.