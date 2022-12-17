Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Два подростка погибли при стрельбе возле школы в Техасе Общество, 05:37
Путин заслушал доклад о ходе спецоперации на Украине Политика, 05:36
Глава парламента Крыма объяснил, почему Зеленскому не нужен мир Политика, 04:44
В Молдавии прекратили вещание шести каналов из-за «информационной войны» Политика, 04:33
Semafor узнал о поиске Маском новых инвесторов для Twitter Технологии и медиа, 04:28
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 04:02
В некоторых областях Украины объявили вторую за ночь воздушную тревогу Политика, 03:21
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 03:03
«Роскосмос» сообщил об отсутствии предпосылок для спуска «Союза МС-22» Технологии и медиа, 02:50
Bloomberg сообщил о рисках помощи Киеву при перевыборах в Словакии Политика, 02:37
Зеленский заявил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией Политика, 02:08
Постпредство России при ЕС назвало нелегитимным девятый пакет санкций Политика, 02:01
Генсек НАТО заявил, что опасается затягивания боевых действий на Украине Политика, 01:37
ЕС расширил санкции на три российских банка Политика, 01:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава парламента Крыма объяснил, почему Зеленскому не нужен мир

Глава парламента Крыма Константинов: президенту Украины Зеленскому не нужен мир

Прекращение боевых действий на Украине будет означать для президента страны Владимира Зеленского или физическую, или политическую смерть, заявил «РИА Новости» председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский — заложник [военных действий] и политический камикадзе. Остановка [конфликта] или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти», — считает Константинов.

По его словам, в случае прекращения боевых действий украинскому лидеру придется ответить «за нарушение минских соглашений, за развал страны, ее экономический крах и огромные фронтовые потери».

Россия настаивает, что готова к переговорам с Украиной, однако не видит желания к диалогу со стороны Киева. Как отмечали в Кремле, для возобновления контактов по урегулированию со стороны Украины необходимы «политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

Зеленский 17 декабря заявил, что в курсе предложений договориться с Россией, но о чем именно договариваться, не знает. В конце сентября, после принятия в состав России новых регионов, украинский лидер сказал, что не будет проводить никаких переговоров, пока Россией руководит Владимир Путин.

Президент Украины отмечал, что для наступления мира в стране необходимо выполнение трех шагов: передача Киеву новых вооружений, сохранение в стране социально-экономической стабильности и дипломатия, в том числе обсуждение предложенных украинской стороной условий урегулирования. В Кремле сочли, что это «шаги к продолжению боевых действий».

Материалы по теме
Кремль пообещал изучить план Киссинджера по миру на Украине
Политика
Эрдоган посчитал зерновую сделку примером «дороги к миру» на Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии предложений о новогоднем перемирии с Киевом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter