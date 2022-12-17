Глава парламента Крыма объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Прекращение боевых действий на Украине будет означать для президента страны Владимира Зеленского или физическую, или политическую смерть, заявил «РИА Новости» председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
«Зеленский — заложник [военных действий] и политический камикадзе. Остановка [конфликта] или любая форма мира для него равнозначна или физической, или политической смерти», — считает Константинов.
По его словам, в случае прекращения боевых действий украинскому лидеру придется ответить «за нарушение минских соглашений, за развал страны, ее экономический крах и огромные фронтовые потери».
Россия настаивает, что готова к переговорам с Украиной, однако не видит желания к диалогу со стороны Киева. Как отмечали в Кремле, для возобновления контактов по урегулированию со стороны Украины необходимы «политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».
Зеленский 17 декабря заявил, что в курсе предложений договориться с Россией, но о чем именно договариваться, не знает. В конце сентября, после принятия в состав России новых регионов, украинский лидер сказал, что не будет проводить никаких переговоров, пока Россией руководит Владимир Путин.
Президент Украины отмечал, что для наступления мира в стране необходимо выполнение трех шагов: передача Киеву новых вооружений, сохранение в стране социально-экономической стабильности и дипломатия, в том числе обсуждение предложенных украинской стороной условий урегулирования. В Кремле сочли, что это «шаги к продолжению боевых действий».