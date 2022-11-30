Столтенберг счел задачей Украины независимость, а не вступление в НАТО

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Главная задача Украины — сохранение независимости, а не вступление в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита министров иностранных дел стран — членов блока.

Столтенберга спросили, заслуживает ли Украина стать членом НАТО. «Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, гуманитарной, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет», — ответил он.

В конце сентября после присоединения к России новых регионов Киев решил подать заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Стремление присоединиться к альянсу закреплено в украинской Конституции с 2019 года. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что перспектива вступления Украины в НАТО — угроза для России. За несколько дней до начала спецоперации он называл вопросы о присоединении страны к альянсу и развертывании на ее территории объектов НАТО предрешенными.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины не помогут достичь мира. К нему можно прийти только при «полном демонтаже всех элементов российской агрессии», говорил он.

Накануне Столтенберг заявил, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений. «Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.

Россия не раз критиковала страны Запада за поставки оружия Киеву. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 22 ноября предложил Столтенбергу и другим западным политикам понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие исключают друг друга. «Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры», — заявил Косачев. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 29 ноября заявил, что НАТО должно покаяться перед человечеством и быть распущено «как преступное образование».