Генсек НАТО исключил нормальные отношения с Россией после конца операции

Генсек НАТО Столтенберг: надо быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Завершение конфликта на Украине автоматически не восстановит нормальные отношения НАТО и России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на мероприятии Global Boardroom, организованном Financial Times (трансляция шла в Twitter издания).

«Это не будет означать нашего возвращения к хорошим или нормальным отношениям с Россией. Надо быть готовыми к длительным сложным отношениям», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что альянс будет инвестировать в свою оборону.

Столтенберг добавил, что альянс «десятилетиями пытался выстроить конструктивные отношения с Россией», в том числе перед началом военной спецоперации на Украине.

Однако, по его словам, условий для дипломатического решения конфликта сейчас нет, поскольку Россия не показала готовность к переговорам «с уважением украинских территориальных границ». «Чем больше мы хотим мирного решения, тем более насущной является необходимость оказать военную поддержку Украине», — отметил генсек. Он сказал, что НАТО «постоянно обдумывает», какие системы вооружения требуются Киеву.

Власти России неоднократно говорили, что не считают НАТО оборонительным альянсом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок имеет агрессивный характер, а не является «голубем мира, стабильности и процветания».

В Кремле также заявляли, что альянс «по-прежнему навязывает войну украинскому режиму» и предпочитает «воевать до последнего украинца». Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что у Запада был реальный шанс предотвратить конфликт на Украине, когда Москва направляла предложения по гарантиям безопасности США и НАТО в прошлом декабре. По его словам, сотрудничество с западными странами возможно только на принципиально новых началах.

В конце прошлого года Россия предложила гарантии безопасности и направила их Вашингтону и странам НАТО. В числе них был отказ от принятия в состав альянса бывших республик СССР и от размещения военных баз США на постсоветском пространстве. Страны Запада отказались поддержать предложение о нерасширении НАТО, сославшись на то, что это противоречит политике открытых дверей.