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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Телефонный разговор Путина и Шольца продлился час

Правительство ФРГ: телефонный разговор Путина и Шольца продлился час
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца продлился час. Об этом сообщается на сайте канцлера.

Беседа политиков прошла 2 декабря. Канцелярия Шольца также сообщила, что во время разговора он призвал президента России найти дипломатическое решение конфликта на Украине, которое «включало бы вывод российских войск». Канцлер также осудил удары России по украинским объектам и «подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности».

По информации Кремля, Путин во время переговоров объяснил немецкому коллеге причины ударов по объектам на территории Украины. По утверждению президента, обстрелы стали «вынужденной реакцией» России на провокации Киева, в том числе теракт на Крымском мосту.

До этого Шольц и Путин в последний раз общались 13 сентября. Тогда, по данным Кремля, они обсуждали поставки газа, «зерновую сделку», ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС, а также нарушение Украиной международного гуманитарного права. Правительство ФРГ указало, что Шольц призвал Путина «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Канцлер также коснулся ситуации на Запорожской АЭС, подчеркнув необходимость обеспечения ее безопасности. Таким образом, с начала военной операции Шольц и Путин общались уже 11 раз.

Телефонный разговор Путина и Шольца продлился час
Телефонный разговор Путина и Шольца продлился час

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Олаф Шольц Владимир Путин разговор телефонные переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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