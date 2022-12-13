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Песков ответил на слова Макрона о выводе вооружений с Запорожской АЭС

Песков в ответ на слова Макрона заявил, что на ЗАЭС «не было и нет» тяжелых вооружений
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

На Запорожской АЭС не было и нет тяжелых вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я хочу напомнить слова [президента России Владимира] Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений. И это могут подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там находятся», — сказал Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот 13 декабря заявил о достигнутой договоренности о выводе тяжелых вооружений со станции.

Макрон отметил, что переговоры до сих пор ведутся, обсуждаются практические детали. Прежде он говорил, что хочет обсудить тему безопасности станции с Путиным.

ЗАЭС находится под контролем российских сил с конца февраля, а после присоединения Запорожской области к России Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. АЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга. С конца ноября Москва и МАГАТЭ ведут переговоры по созданию безопасной зоны.

10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что зона безопасности в районе Запорожской АЭС может быть установлена «в ближайшее время». Он называл отвод вооружений со станции частью соглашения. Россия, по словам Гросси, «не против соглашения и принципа защиты станции». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев указывал на необходимость усиленной охраны станции, но называл обязанностью России не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».

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Дмитрий Песков Запорожская АЭС МАГАТЭ Эмманюэль Макрон
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