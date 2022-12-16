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Макрон сообщил, что позвонит Путину после выработки соглашения по ЗАЭС

Макрон обещал позвонить Путину после выработки соглашения об отводе вооружений от ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонит российскому коллеге Владимиру Путину, когда будет доработано соглашение об отводе вооружений от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита глав государств ЕС в Брюсселе, передает AFP.

«Мы продолжаем работу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [Рафаэлем] Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений [от ЗАЭС]. В тот момент, когда это соглашение будет готово, <…> я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать <…> его», — сказал президент Франции (цитата по «РИА Новости»).

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Теги
Эмманюэль Макрон Владимир Путин Запорожская АЭС
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