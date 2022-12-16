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В МИДе заявили о продолжении обсуждений «тройственного газового союза»

Дипломат Сентюрин: переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном идут
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям российского МИДа Юрий Сентюрин.

Он отметил, что интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит. «Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная «на ногах». На этом основании [CМИ] такого рода выводы делают, что страны не принимают [проект]», — сказал дипломат. По его словам, предложение о создании «тройственного газового союза» еще обсуждается, переговоры не завершены.

О планах создания «тройственного газового союза» с участием России, Казахстана и Узбекистана сообщал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он говорил, что инициатива на эту тему исходила от президента России Владимира Путина. Объединение необходимо для координации поставок газа и развития соответствующей инфраструктуры, пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Ташкенте заявили, что потенциальное заключение газового соглашения с Россией «не означает союз». Российская и узбекская стороны ведут диалог по поставкам газа из России через Казахстан, однако это будет «техническим контрактом», заявил министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов. Песков отметил, что предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия.

Казахстан решение о заключении «газового союза» еще не принял. Токаев еще внимательно изучит предложение, заявлял замглавы МИДа республики Роман Василенко, добавив, что «в дипломатии озвучивается очень много идей».

Теги
Персоны
Узбекистан Казахстан газ Юрий Сентюрин МИД поставки газа

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