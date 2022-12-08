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Политика ,  
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Кремль оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной

Песков: «газовый союз» не предполагает поставки газа в обмен на политические условия
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия, речь идет о координации коммерческих интересов, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каждая сторона продает и продолжит продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. <…> Но также страны заинтересованы, чтобы согласовывать свои действия. <…> Никто не говорит о газе в обмен на политические требования», — сказал он.

Песков заявил, что Reuters дало неверную информация, неправильно истолковав слова.

Материал дополняется.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Узбекистан поставки газа Международный газовый союз
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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