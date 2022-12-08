Песков: «газовый союз» не предполагает поставки газа в обмен на политические условия

Кремль оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия, речь идет о координации коммерческих интересов, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каждая сторона продает и продолжит продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. <…> Но также страны заинтересованы, чтобы согласовывать свои действия. <…> Никто не говорит о газе в обмен на политические требования», — сказал он.

Песков заявил, что Reuters дало неверную информация, неправильно истолковав слова.

Материал дополняется.