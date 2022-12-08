Кремль оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной
Предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия, речь идет о координации коммерческих интересов, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Каждая сторона продает и продолжит продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. <…> Но также страны заинтересованы, чтобы согласовывать свои действия. <…> Никто не говорит о газе в обмен на политические требования», — сказал он.
Песков заявил, что Reuters дало неверную информация, неправильно истолковав слова.
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