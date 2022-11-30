В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций

Роман Василенко (Фото: gov.kz)

Создание «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном не приведет к тому, что Казахстан прямо или косвенно поможет Москве обойти санкции. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД республики Роман Василенко, передает Informburo.

«Казахстан не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций. У нас с первых дней этого конфликта [на Украине] создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и не допустить использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не меняются, они будут использоваться при оценке любых потенциальных инициатив», — cказал замминистра.

Василенко отметил, что решение о заключении «газового союза» с Россией пока не принято, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще внимательно изучит предложение. Он добавил, что «в дипломатии озвучивается очень много идей».

Создание «тройственного газового союза» Казахстана, России и Узбекистана президент России Владимир Путин обсудил с Токаевым на встрече в Москве 29 ноября. «Предложенный президентом России проект «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков», — пояснил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Казахстан неоднократно заявлял, что будет соблюдать введенные против России санкции США и Евросоюза. Токаев в июне говорил, что республика не отказывается от союзнических обязательств перед Москвой, но взаимодействие с ней будет строиться в рамках санкционного режима. Помощник казахстанского лидера Тимур Сулейменов отмечал, что республика продолжит вести торговлю с Россией, поскольку для экономики страны «нет других вариантов». Однако власти Казахстана сделают «все возможное, чтобы контролировать санкционные товары, <...> инвестиции от попавших в санкционные списки граждан и компаний», заверил он.