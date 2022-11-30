В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 16:00
Франция сенсационно уступила Тунису и побила рекорд. Что происходит на ЧМ Спорт, 20:23
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности Политика, 20:14
ЦБ даст банкам еще полгода на сокрытие информации о владельцах и сделках Финансы, 20:07
Сборная Франции впервые с 2014 года проиграла матч на ЧМ Спорт, 19:58
Как устроен рынок автомобилей с пробегом в 2022 году РБК и Авто.ру, 19:55
Сборная Австралии впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ Спорт, 19:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минск обвинил Запад в подготовке националистов для захвата власти Политика, 19:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:46
Bloomberg узнал об обсуждении потолка цен в $60 на российскую нефть Экономика, 19:44
В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций Политика, 19:43
ЦБ продлил ограничение на сделки с заблокированными акциями с СПБ Биржи Инвестиции, 19:43
World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов Спорт, 19:37
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 19:32
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций

МИД Казахстана: возможный «газовый союз» с Москвой не используют для обхода санкций
Роман Василенко
Роман Василенко (Фото: gov.kz)

Создание «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном не приведет к тому, что Казахстан прямо или косвенно поможет Москве обойти санкции. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД республики Роман Василенко, передает Informburo.

«Казахстан не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций. У нас с первых дней этого конфликта [на Украине] создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и не допустить использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не меняются, они будут использоваться при оценке любых потенциальных инициатив», — cказал замминистра.

Василенко отметил, что решение о заключении «газового союза» с Россией пока не принято, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще внимательно изучит предложение. Он добавил, что «в дипломатии озвучивается очень много идей».

Создание «тройственного газового союза» Казахстана, России и Узбекистана президент России Владимир Путин обсудил с Токаевым на встрече в Москве 29 ноября. «Предложенный президентом России проект «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков», — пояснил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Казахстан неоднократно заявлял, что будет соблюдать введенные против России санкции США и Евросоюза. Токаев в июне говорил, что республика не отказывается от союзнических обязательств перед Москвой, но взаимодействие с ней будет строиться в рамках санкционного режима. Помощник казахстанского лидера Тимур Сулейменов отмечал, что республика продолжит вести торговлю с Россией, поскольку для экономики страны «нет других вариантов». Однако власти Казахстана сделают «все возможное, чтобы контролировать санкционные товары, <...> инвестиции от попавших в санкционные списки граждан и компаний», заверил он.

Теги
Казахстан обход санкций санкции Касым-Жомарт Токаев
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Казахстане пообещали не помогать России обходить санкции
Политика
Путин обсудил торговлю и совместные проекты с президентом Узбекистана
Политика
Токаев пообещал следовать санкциям Запада против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter