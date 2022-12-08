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Общество ,  
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Узбекистан прекратил экспорт газа на фоне его дефицита

В Узбекистан полностью прекратили экспорт газа ради обеспечения населения
В Ташкенте из-за нехватки газа наблюдаются сбои в подаче тепла в некоторые районы. Власти связывают дефицит энергоресурсов с ростом потребления
Фото: Mukhammadsharif Mamatkulov / Reuters
Фото: Mukhammadsharif Mamatkulov / Reuters

Узбекистан полностью прекратил экспорт газа ради обеспечения топливом населения страны, сообщил глава правления энергетической компании «Узтрансгаз» Бехзод Нарматов в интервью телеканалу Sevimli.TV. В стране наблюдается дефицит энергоресурсов, местные власти связывают это с ростом потребления и сообщали о принятии мер для решения ситуации. 

«Сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения. Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%», — сказал он (цитата по ТАСС).

Нарматов отметил, что в 2022 году экспортировал в три раза меньше газа, чем в прошлом. Это связано со строительством в Узбекистане нескольких новых теплоэлектростанций, добавил он.

Оператор системы теплоснабжения Ташкента, компания Veolia Energy Tashkent, ранее сообщила, что из-за нехватки природного газа в отдельных районах столицы не вырабатывается тепло нужной температуры. Проблему подтверждали и городские власти, которые сообщили, что на фоне резкого понижения температуры наблюдаются перебои с подачей газа и тепла. Там добавили, что «ресурсы на исходе», несмотря на попытки коммунальных служб распределить имеющиеся запасы газа поровну между всеми потребителями.

Дефицит энергоресурсов признают в правительстве Узбекистана. Так, министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов объяснял это ростом потребления, передает gazeta.uz. «Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния и доходов людей, из-за чего резко растет потребность и спрос в энергоресурсах», – сказал министр.

Для улучшения ситуации власти Узбекистана решили увеличить поставки газа на внутренний рынок до 5 млн куб. м в сутки, предусмотрели продажу СПГ населению, запретили госорганам использовать транспорт, работающий на сжиженном газе, на два месяца заморозили акциз на импорт и продажу бензина АИ-80, а также установили предельную цену на него.

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Мирзамахмудов отверг предположения, что в Узбекистане искуственно создается дефицит энергоресурсов, чтобы склонить население и страну к участию в «тройственном союзе» с Россией и Казахстаном. «Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведём переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз», – сказал министр, добавив, что власти действуют исходя из национальных интересов.

О планах создания «тройственного газового союза» с участием России, Казахстана и Узбекистана сообщал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он говорил, что инициатива на эту тему исходила от российского президента Владимира Путина. В правительстве Узбекистана говорили, что потенциальное заключение газового соглашения с Россией «не означает союз». Возможные поставки Узбекистану газа и России через Казахстан там назвали «техническим контрактом».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия.

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поставки газа экспорт энергоносители дефицит Узбекистан
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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