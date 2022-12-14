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Росстат изменил оценку сокращения ВВП за квартал
Росстат: ВВП в третьем квартале сократился на 3,7%
В здании Росстата
ВВП России в третьем квартале (июль—сентябрь) 2022 года сократился на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Таким образом, ведомство пересмотрело предварительную оценку, согласно которой в третьем квартале экономика сократилась на 4%.
«Уточнение связано с использованием дополнительно полученных данных от Банка России, отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов за январь—сентябрь 2022 года, составленного казначейством России», — пояснил Росстат.
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