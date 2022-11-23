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Мишустин заявил, что «пессимисты ошибались» в прогнозах по ВВП России

Мишустин: спад ВВП России в 2022 году может составить менее 3%
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Спад ВВП России по итогам 2022 года может составить меньше 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства.

«Сейчас уже очевидно: пессимисты ошибались. Многие организации улучшили оценки по динамике нашей экономики, в том числе и международные организации — Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, менее 3%», — допустил премьер.

Он напомнил, что в первом полугодии некоторые эксперты «предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада».

В мае Минэкономразвития сообщало, что экономика страны будет падать — на 7,8 и 0,7% в 2022 и 2023 годах, и только с 2024 года вернется к росту. В августе ведомство изменило прогноз: падение на 4,2% в 2022 году и на 2,7% в 2023-м, рост на 3,7% — в 2024-м. Федеральный чиновник объяснил снижение ожиданий на следующий год тем, что в первом квартале экономика демонстрировала очень высокие показатели и это создало высокую базу.

В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ВВП в текущем году может снизиться менее чем на 3%. «В этом году, скорее всего, у нас спад будет меньше 3% — где-то два с небольшим процента, в следующем году есть все шансы ограничить спад 1% и получить минус 0,6–0,8%», — сказал замглавы правительства.

В сентябре Минэкономразвития сообщило, что ожидает падения ВВП России по итогам 2022 года на 2,9%, а по итогам 2023 года — на 0,8%.

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У иностранных аналитиков ожидания более пессимистичные. В июне Всемирный банк прогнозировал снижение российского ВВП на 8,9% в 2022 году и на 2% — в следующем. В октябре он улучшил прогноз и оценил сокращение российской экономики в 4,5% в 2022 году и 3,5% — в 2023 году. Министр экономики Максим Решетников назвал этот прогноз «излишне консервативным».

Международный валютный фонд ожидает, что в 2022 году ВВП России упадет на 3,4 вместо 6%, которые организация прогнозировала ранее, а в 2023 году — на 2,3 вместо 3,5%. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует сокращение объема российской экономики в текущем году на 3,9%. Согласно октябрьскому отчету, ожидается, что в следующем году ВВП России снизится на 5,6%. В конце сентября организация предполагала, что по итогам текущего года российская экономика сожмется на 5,5%, а в 2023-м сократится еще на 4,5%.

Теги
ВВП России Михаил Мишустин правительство
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