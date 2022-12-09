Путин заявил, что Россия и партнеры «не взламывают» рыночную экономику

Владимир Путин назвал ситуацию в экономике России лучше, чем во многих странах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

И Россия, и Евразийский экономический союз ничего не закрывают и не взламывают экономику, заявил президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в рамках ЕАЭС. РБК вел трансляцию.

«Мы ничего не закрываем, в отличие от некоторых других стран. Мы не взламываем принципы рыночной экономики. Мы не вводим никаких ограничений между собой», — подчеркнул Путин. Он добавил, что, напротив, ЕАЭС «делает все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы».

По словам Путина, России предрекали спад в экономике на 20%, однако в итоге он составил 2,9%. «Но ситуация лучше, чем во многих других странах по целому ряду составляющих, по той же инфляции», — сказал президент.

9 декабря Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза.

В ходе саммита он говорил, что в России наблюдается «очевидный тренд на снижение инфляции». Он заявил, что в 2023 году, по итогам первого квартала, она может подойти «где-то к 5% <...>, а может быть, и ниже». В сентябре Путин утверждал, что к концу 2022 года инфляция в России достигнет 12%, а ко второму кварталу следующего снизится до 4–6%.

В России цены в апреле выросли на 17,83%, но в июне инфляция опустилась до 15,9%. Минэкономразвития в августе спрогнозировало инфляцию на уровне 13,4% к концу года при целевом показателе 4%. До сентября наблюдалось снижение уровня цен, и глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что Россия сползает в дефляционную спираль — это может быть опасно для экономики.

О том, что инфляция в 2022 году может достичь 20%, сказал бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Скорее всего, до 20% может быть. От 17 до 20%, в этом диапазоне», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.