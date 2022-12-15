Аксенов назвал беспилотники главной угрозой для Крыма

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Основная угроза для Крыма — беспилотники, в остальных сферах безопасность на полуострове под контролем, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

«БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной, — объяснил он. — Поэтому, конечно, есть свои нюансы — тем более что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. Но и с нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от беспилотников».

По словам Аксенова, в регионе обновляются системы противовоздушной обороны, власти закупают современную технику, в том числе беспилотники — их собирают и в Крыму. Глава республики уточнил, что такие разработки были еще до начала военной операции на Украине.

Он заверил, что в Крыму «более чем достаточно» правоохранительных структур и военных подразделений, они технически оснащены и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.

В последние месяцы Крым и Севастополь неоднократно атаковали беспилотные летательные аппараты. Одной из самых масштабных стала атака 29 октября на суда Черноморского флота, в которой были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Были повреждены одно судно и боносетевое заграждение.

В конце сентября украинские беспилотники сбили в трех районах Крыма, 17 ноября был сбит один БПЛА в Феодосии, 6 декабря — два дрона над морем. 10 декабря Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем.

19 октября в Крыму и еще семи граничащих с Украиной регионах ввели средний уровень реагирования. Режим предполагает усиление охраны общественного порядка, временное отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и выезда и другие меры. Кроме того, в нескольких районах Крыма до 22 декабря действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.