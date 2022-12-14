Постпред России в Вене анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву

Рафаэль Гросси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе или после рождественских праздников может посетить Москву, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Планируется визит Гросси в Москву либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается Росгвардии, Министерства обороны, Росатома и МИДа», — сказал он.

Гросси уже приезжал в Россию в середине октября, тогда он встречался в Санкт-Петербурге с российским президентом Владимиром Путиным. Одной из тем встречи была ситуация на Запорожской АЭС, которая с конца февраля находится на подконтрольной России территории и регулярно подвергается обстрелам.

При участии МАГАТЭ с осени ведутся переговоры об установлении безопасной зоны вокруг атомной электростанции. 10 декабря Гросси заявил, что в обсуждении этого вопроса с Киевом и Москвой есть прогресс. Он выразил надежду, что безопасная зона вокруг ЗАЭС появится «в ближайшее время».

Ранее глава МАГАТЭ говорил, что одной из частей будущего соглашения может стать вывод вооружений со станции, «о чем просят украинцы». Киев позднее подтверждал, что настаивает на полной демилитаризации территории АЭС.

В МИД России отмечали, что в случае создания зоны безопасности речь о потере Москвой контроля над станцией или передаче его третьей стороне не идет. В постпредстве России при ООН указывали, что страна поддерживает идею создания такой зоны, но следует договориться о ее параметрах так, чтобы «степень защищенности» АЭС не стала ниже.