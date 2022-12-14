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Президент Владимир Путин привился от гриппа, об этом он сообщил во время совещания с членами правительства, трансляцию которого вел РБК.

Глава государства, выслушав доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической ситуации в стране, напомнил ей, что недавно интересовался у нее о необходимости сделать прививку от гриппа.

«Вот докладываю: вчера сделал», — сказал Путин. Он посоветовал коллегам поступить также и добавил, что сегодня утром занимался спортом, «как обычно, в обычном режиме, все нормально».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле многие заболели гриппом, там действует масочный режим.

В России резко выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Накануне, 13 декабря, Роспотребнадзор сообщил, что за прошедшую неделю она увеличилась более чем на 35% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах.

На фоне этого всплеска в регионах вводят разного рода ограничения: например, в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях; во Владикавказе и Смоленске школы закрыли на карантин.

Попова 13 декабря указала, что в стране завершилась кампания по вакцинации от гриппа и прививаться «уже поздно и не нужно». В рамках прививочной кампании, по данным Роспотребнадзора, было вакцинировано более 74 млн человек (почти половина населения страны). Как правило, вакцинация от гриппа идет с начала сентября и до начала декабря.