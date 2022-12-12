Песков заявил, что в Кремле много заболевших гриппом

Дмитрий Песков (в центре) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В администрации президента много людей болеют гриппом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ситуации со свиным гриппом, передает корреспондент РБК.

«Грипп у нас приходит не первый раз. Это то, с чем мы живем много лет. <...> Но болеют много людей. И у нас на работе много болеют», — сказал Песков. Он уточнил, что в Кремле действует масочный режим и это «является весьма здравой идеей сейчас».

6 декабря Роспотребнадзор опубликовал статистику, из которой следует, что с начала декабря уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с последней неделей ноября. При этом от гриппа привиты чуть меньше половины населения страны — 49,5%, то есть 72,4 млн.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинироваться, особенно людям старшего поколения и детям. Она отметила, что ситуация в детских садах и школах осложняется. Попова добавила, что за период с 28 ноября по 4 декабря в России гриппом и ОРВИ заболели более 1,2 млн человек.