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К Собчак подали иск на ₽3 млн за неоплату установки каминов

К Ксении Собчак подали иск о взыскании задолженности в ₽3 млн за установку каминов
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

К журналистке Ксении Собчак подали иск на 3 млн руб. за неоплату установки каминов в доме, сообщили РБК в Хамовническом суде Москвы.

Из карточки дела следует, что иск зарегистрирован 12 декабря. Истец — ИП Лякишева Елена Владимировна.

«Известия» со ссылкой на пресс-секретаря суда уточняют, что согласно договору было необходимо установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и гостиной. Собчак внесла предоплату, после чего работы были выполнены, но остальная сумма не была перечислена.

РБК обратился за комментариями к Ксении Собчак.

В конце октября уголовное дело завели в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Их обвинили в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за неразмещение «порочащей информации» в телеграм-канале «Тушите свет», оба арестованы. Позже по этому же делу арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева.

Сама журналистка отрицает связь с каналом «Тушите свет». В то же время адвокат Романовского Дмитрий Малютов утверждал, что его подзащитный действовал по «заданиям Собчак».

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В подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке Горки-8 в связи с этим делом проводили обыск. Саму журналистку, сообщал ТАСС, тоже должны были задержать, но она перед этим покинула Россию, направившись в Литву через Белоруссию. Позже ее адвокат сообщил, что ее не подозревали по делу о вымогательстве. В ноябре Собчак вернулась в Россию и извинилась перед Чемезовым.

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Ксения Собчак Иск Хамовнический суд Москвы новости
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