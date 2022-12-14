Сальдо осудил визит замгенсека ООН Мартина Гриффитса в Херсон

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс посещением города Херсона хотел продемонстрировать, что действует от «мирового сообщества», которое игнорирует право нации на самоопределение. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Настоящая цель Мартина Гриффитса — демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества», которое, к слову, не признает вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации. То, что при этом игнорируется один из базовых принципов международного права — права нации на самоопределение, — этот «многоопытный дипломат-разведчик» цинично игнорирует», — написал Сальдо.

Сальдо указал, что Гриффит — гражданин Великобритании. По этой причине, считает Гриффит, он не собирается задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе. «Горожане как ничего не получали от международных организаций, так и не получат», — уточнил он.

Российская армия контролировала Херсон с марта. В конце сентября в Херсонской области прошел референдум и она вошла в состав России. После этого обстрелы региона участились, Минобороны сообщало о попытках ВСУ наступать, а мирных жителей эвакуировали с правого берега Днепра.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе российских военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый. Командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объяснил решение стремлением сохранить жизни солдат. 11 ноября Минобороны завершило переброску войск, на левый берег Днепра были выведены более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники. Комментируя отвод войск, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает этот шаг унизительным.