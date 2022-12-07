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Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности»

Владимир Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Совет по правам человека ООН, Совет Европы и «другие так называемые правозащитные организации» после начала российской военной операции на Украине демонстрируют «свою циничную ангажированность», заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. РБК ведет трансляцию.

«Все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи. Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций», — сказал он.

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Владимир Путин права человека СПЧ ООН

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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