Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Совет по правам человека ООН, Совет Европы и «другие так называемые правозащитные организации» после начала российской военной операции на Украине демонстрируют «свою циничную ангажированность», заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. РБК ведет трансляцию.

«Все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи. Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций», — сказал он.

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