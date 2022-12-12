Байден заявил о материальной помощи для Украины вместо отправки военных
США не отправляют на Украину американских военнослужащих, но оказывают украинцам материальную поддержку. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает DailyMail.
«Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», — ответил президент на вопрос журналистов.
Еще в самом начале специальной военной операции администрация США исключила отправку военного контингента на территорию Украины.
«Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украине против России», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.
В ноябре Байден также подчеркивал, что США не будут вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт России и Украины. В то же время президент уточнял, что Америка будет поставлять военную помощь Украине.
По данным Пентагона, на 21 ноября США предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд. Америка также заявила о готовности продолжать поддержку.
10 декабря Пентагон сообщил об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды. Помимо этого, пакет будет включать средства для борьбы с беспилотниками и для другой противовоздушной обороны; многоцелевые фургоны HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование; генераторы; полевое оборудование.
Власти России не раз отмечали, что поставки западного оружия Украине, не помешают достичь Москве целей спецоперации, но принесут «страдания» украинцам. В Кремле, говоря о поставках оружия Украине, также отмечали, что США «целенаправленно подливают масла в огонь».