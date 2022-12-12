Байден заявил о материальной помощи для Украины вместо отправки военных

Байден: США не отправляют на Украину военных, но оказывают материальную поддержку

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США не отправляют на Украину американских военнослужащих, но оказывают украинцам материальную поддержку. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает DailyMail.

«Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», — ответил президент на вопрос журналистов.

Еще в самом начале специальной военной операции администрация США исключила отправку военного контингента на территорию Украины.

«Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украине против России», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

В ноябре Байден также подчеркивал, что США не будут вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт России и Украины. В то же время президент уточнял, что Америка будет поставлять военную помощь Украине.

По данным Пентагона, на 21 ноября США предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд. Америка также заявила о готовности продолжать поддержку.

10 декабря Пентагон сообщил об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды. Помимо этого, пакет будет включать средства для борьбы с беспилотниками и для другой противовоздушной обороны; многоцелевые фургоны HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование; генераторы; полевое оборудование.

Власти России не раз отмечали, что поставки западного оружия Украине, не помешают достичь Москве целей спецоперации, но принесут «страдания» украинцам. В Кремле, говоря о поставках оружия Украине, также отмечали, что США «целенаправленно подливают масла в огонь».