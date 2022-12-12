Байден заявил о материальной помощи для Украины вместо отправки военных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС Экономика, 00:53
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Суд назначил бывшему премьеру Дагестана Меджидову пять лет колонии Общество, 00:13
ЕС решил на €2 млрд увеличить финансирование фонда мира для помощи Киеву Политика, 00:10
Владелец «Стокманна» закрыл сделку по приобретению Lamoda Бизнес, 00:08
Эксперты назвали районы ЦАО, где жилье сдается от ₽25 тыс. в месяц Недвижимость, 00:03
Как звезды спорта поддержали Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ Спорт, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эксперты предложили исключить говядину и яблоки из списка соцпродуктов Бизнес, 00:00
Дуда заявил, что НАТО не будет относиться к России так, как она к Украине Политика, 12 дек, 23:55
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 12 дек, 23:49
Власти сообщили о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя Политика, 12 дек, 23:48
Байден заявил о материальной помощи для Украины вместо отправки военных Политика, 12 дек, 23:39
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 12 дек, 23:18
Шольц рассказал о переговорах Варшавы и Берлина по размещению ЗРК Patriot Политика, 12 дек, 22:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден заявил о материальной помощи для Украины вместо отправки военных

Байден: США не отправляют на Украину военных, но оказывают материальную поддержку
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США не отправляют на Украину американских военнослужащих, но оказывают украинцам материальную поддержку. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает DailyMail.

«Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», — ответил президент на вопрос журналистов.

Еще в самом начале специальной военной операции администрация США исключила отправку военного контингента на территорию Украины.
«Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украине против России», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

В ноябре Байден также подчеркивал, что США не будут вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт России и Украины. В то же время президент уточнял, что Америка будет поставлять военную помощь Украине.

По данным Пентагона, на 21 ноября США предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд. Америка также заявила о готовности продолжать поддержку.

10 декабря Пентагон сообщил об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды. Помимо этого, пакет будет включать средства для борьбы с беспилотниками и для другой противовоздушной обороны; многоцелевые фургоны HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование; генераторы; полевое оборудование.

Читайте на РБК Pro
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов
Кофе для председателя Си: почему Китай важен, но опасен для Starbucks
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году

Власти России не раз отмечали, что поставки западного оружия Украине, не помешают достичь Москве целей спецоперации, но принесут «страдания» украинцам. В Кремле, говоря о поставках оружия Украине, также отмечали, что США «целенаправленно подливают масла в огонь».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Персоны
Джо Байден военная помощь Украина

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн
Политика
Кулеба заявил, что США не запрещали использовать свое оружие против Крыма
Политика
Bloomberg узнал о плане ЕС увеличить финансирование поставок оружия Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter