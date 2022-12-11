США заявили, что не подталкивают Украину к операциям внутри России

Джон Кирби (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Соединенные Штаты не подталкивают Украину к проведению операций внутри России, заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы определенно не подталкиваем [Украину] и не способствуем украинским операциям внутри России», — сказал он.

Кирби пояснил, что США в этом конфликте помогают Украине защищать «свою территорию», в том числе потерянную за время вооруженного конфликта. Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта.

С начала спецоперации на Украине регулярным обстрелам подвергаются приграничные регионы России, в частности — Белгородская, Воронежская, Брянская и Курская области. Указом президента в восьми приграничных регионах в октябре был введен уровень среднего реагирования.

5 декабря Минобороны России сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской. Украинcкие дроны удалось перехватить, их обломки повредили обшивку корпусов двух самолетов, погибли трое и пострадали четверо военнослужащих, утверждало ведомство.

После этого газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не помогал Украине в нанесении ударов по территории России и не поощрял этого.

10 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Россия продолжит наносить удары по Украине, Киев «не будет никого спрашивать, куда бить».