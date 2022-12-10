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Военная операция на Украине ,  
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США объявили о новом пакете помощи Украине на $275 млн

Пентагон: новый пакет помощи Украине на $275 млн включает боеприпасы к HIMARS и артиллерии
Новый пакет помощи от США станет 27-м по счету изъятием оружия из запасов Пентагона с августа 2021 года. С 2014-го сумма военной помощи Вашингтона Киеву превысила $22 млрд
Фургоны&nbsp;HMMWV
Фургоны HMMWV (Фото: ZUMAPRESS / Global Look Press)

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды, говорится на сайте Пентагона.

Помимо этого, пакет будет включать средства для борьбы с беспилотниками и для другой противовоздушной обороны; многоцелевые фургоны HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование; генераторы; полевое оборудование.

В ведомстве отметили, что это уже 27-е изъятие вооружений из запасов Пентагона в пользу Украины с августа прошлого года. С начала спецоперации сумма, на которую выделена помощь Киеву, превысила более $19,3 млрд, а с 2014 года — $22,1 млрд, заявили в американском министерстве.

Предыдущий пакет помощи США выделили 23 ноября, он был больше на $125 млн. В него вошли, помимо снарядов к HIMARS и 155-мм, вошли боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, крупнокалиберные пулеметы, противорадиолокационные ракеты HARM и др. оружие.

В последнее время Украина получила вооружения и от других стран Запада. Например, в конце ноября Великобритания передала ей высокоточные ракеты Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения. Германия 8 декабря сообщила, что отправила на Украину 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Россия не раз отмечала, что поставки западного оружия Украине, во-первых, не помешают достичь Москве целей спецоперации, а во-вторых, будут приносить «страдания» украинцам.

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США военная помощь Украина
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Ваш доход
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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