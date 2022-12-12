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МИД напомнил Ватикану фразу о чеченцах и бурятах после слов о переговорах

Захарова напомнила слова папы о чеченцах и бурятах после инициативы Ватикана о переговорах
Пьетро Паролин
Пьетро Паролин (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила слова папы римского о чеченцах и бурятах в ответ на предложение госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина организовать там площадку для встречи по Украине. 

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — написала представитель МИДа в телеграм-канале.

12 декабря Паролин выступил с предложением организовать в Ватикане встречу сторон для диалога по украинскому конфликту, сообщал Vatican News. «Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие», — сказал Паролин.

28 ноября папа римский в интервью американскому христианскому журналу America счел бурятов и чеченцев «самыми жестокими» военными среди тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине. Тогда Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины». Губернатор Бурятии Алексей Цыденов заявил, что военнослужащие республики служат «примером лучших традиций российской армии», в которую входят сотни национальностей.

В Чечне сочли слова папы римского примитивными. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов говорил, что «нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов».

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Ватикан неоднократно выступал с предложением провести переговоры по поводу украинского конфликта на своей территории. 27 ноября секретарь по внешним связям Пол Ричард Галлахер говорил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной.

До этого 5 октября Паролин подтверждал готовность Ватикана содействовать диалогу Москвы и Киева для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на ватиканской площадке. По его мнению, такой формат Киевом «не будет востребован». Он отметил, что российская сторона «приветствует подобную политическую волю».

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Персоны
Мария Захарова Ватикан Министерство иностранных дел Папа Римский

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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