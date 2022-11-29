В Чечне сочли примитивными рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах

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Рассуждения папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов «примитивные», заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей», — написал Даудов во «ВКонтакте».

Глава чеченского парламента предположил, что, следуя логике понтифика, следующим его высказыванием будет объявление о крестовом походе против России: «Те средневековые предтечи нынешнего понтифика, тоже объявляли «неправильными» те или иные народы и страны. Таким образом снимая с себя ответственность за те грабежи и убийства, с которыми они шли в чужие края».

Папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу America Magazine назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск на Украине. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что слова понтифика являются «извращением истины». Глава Бурятии Александр Цыденов назвал комментарий предстоятеля католической церкви странным, а посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест из-за слов папы римского.