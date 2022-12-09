Путин допустил обсуждение сокращения добычи нефти из-за потолка цен

Конкретный ответ на введение потолка цен на российскую нефть Кремль даст позже, указ президента будет опубликован в течение нескольких дней, сказал Путин. По его словам, Москва рассматривает вариант сокращения добычи нефти

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В ответ на введение Западом потолка цен на поставляемую из России нефть может быть принято решение о сокращении ее добычи. Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Мы подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем о дополнительном [сокращении], если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», — сказал Путин.

Президент особо подчеркнул, что никаких конкретных решений по поводу ответа России на введении потолка цен на российскую нефть пока не принято.

«Конкретные шаги будут изложены в указе президента, который выйдет в ближайшие несколько дней», — сказал Путин, напомнив, что Россия не планирует поставляю свою нефть в те страны, которые будут придерживаться потолка цен.

Само же решение о введении потолка цен Путин назвал «глупым» и «непродуманным», отметив, что эта мера не окажет никакого влияния на доходы российского бюджета, так как российская нефть и до этого продавалась примерно по той же цене, по которой сейчас установлен лимит.

Евросоюз 4 декабря опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Государства — члены союза согласовали предельную цену в начале декабря после длительного обсуждения, вслед за ними аналогичные меры приняли страны «Большой семерки» и Австралия. Вместе эти государства составляют Коалицию по ограничению цен.



«Для достижения целей ограничения цен, включая его способность снижать доходы России от продажи нефти, предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — гласила публикация.



Согласно документу, решение вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС. В рамках шестого пакета санкций ЕС в отношении России эмбарго на закупки сырой нефти вступает в силу 5 декабря. В дальнейшем коалиция планирует согласовать лимит цен и на нефтепродукты из России, это собираются сделать к 5 февраля 2023 года, когда начнет действовать европейское эмбарго и на их поставки.