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В аэропортах Москвы третий день подряд задержали рейсы из-за погоды

Более 50 рейсов задержали и восемь отменили в аэропортах Москвы из-за погодных условий
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Из-за погодных условий в аэропортах Москвы задержали 58 рейсов и отменили еще восемь, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 8:15 мск 12 декабря, в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов и еще два отменены. В Домодедово задержаны 22 рейса и четыре отменены, в Шереметьево задержаны 25 рейсов и два отменены.

Это уже третий день, когда в столичных аэропортах задерживают или отменяют рейсы. 10 декабря были задержаны свыше 30 рейсов, 11 декабря задержали более 60 рейсов и отменили еще шесть. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, чтобы проконтролировать «соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг», и пригрозила «исчерпывающими мерами прокурорского реагирования» в случае нарушений.

МЧС предупреждало, что в период с 15:00 11 декабря и до 9:00 12 декабря в Москве ожидаются «сильные, местами очень сильные осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь)», гололед, налипание мокрого снега и ветер с порывами до 15 м/с.

Власти Москвы говорили, что 12 декабря ожидаются «сверхинтенсивные осадки», температура будет выше нуля градусов и снег начнет быстро таять. Синоптики прогнозировали, что к утру того же дня общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что 12 декабря в Москве может выпасть максимальное количество осадков. По его прогнозам, в разных районах города должно выпасть от 11 до 15 мм осадков, при этом в целом будет больше дождя, чем снега. По словам Вильфанда, в понедельник может быть установлен новый рекорд по количеству осадков с 1960 года.

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Температура в Москве начнет снижаться со среды, а в четверг в городе резко похолодает, отмечал синоптик.

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