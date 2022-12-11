Более 60 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

Более 60 рейсов задержали и шесть отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержали 61 рейс и отменили еще шесть, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 9:30 мск 11 декабря, в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и еще четыре отменены. В Домодедово задержаны 44 рейса, в Шереметьево задержаны 13 рейсов и два отменены.

Накануне МЧС предупреждало, что в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах ожидаются гололедица и снежные заносы.

На сайте Гидрометцентра указано, что предупреждение о гололеде и налипании мокрого снега будет действовать в Москве до 21:00 мск 11 декабря.

За прошедшие сутки в столице выпало 12 мм осадков, что превысило 20% месячной нормы (месячная норма осадков декабря в Москве составляет 56 мм, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метербюро).

Вечером 10 декабря в столичных аэропортах были задержаны 32 рейса. Так, в аэропорту Внуково были задержаны 17 рейсов, в Домодедово — шесть, а в Шереметьево — девять.