В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал чемпионата мира Спорт, 00:04
Кейн не забил пенальти в проигранном Франции матче. Что происходит на ЧМ Спорт, 00:04
Самый «грязный» матч в истории ЧМ. Что разозлило Месси Спорт, 00:00
Вучич счел слова Меркель о «Минске» сигналом для недоверия Политика, 10 дек, 23:58
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 10 дек, 23:23
В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов Общество, 10 дек, 23:02
Рогов заявил о двух погибших при обстреле ВСУ гостиницы в Мелитополе Политика, 10 дек, 22:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 10 дек, 22:39
При взрыве на острове Джерси погибли три человека Общество, 10 дек, 22:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10 дек, 22:05
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 10 дек, 22:03
Англия — Франция. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 10 дек, 22:00
Дмитрий Медведев представил «классный финал ЧМ без вражеских стран» Спорт, 10 дек, 21:55
Бастрыкин поручил проверить надругательство над флагом России в Финляндии Политика, 10 дек, 21:47
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов

В столичных аэропортах задерживаются 32 рейса, еще 7 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 23:03, в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов, в Домодедово — 6, а в Шереметьево — 9. Отмененные рейсы должны были вылетать из Внуково.

Как объяснили представители Внуково и Домодедово «Известиям», задержки происходят в связи с проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Кроме того, службы гавани чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

В аэропорте Внуково сообщили агентству «РИА Новости», что авиаузел работает в штатном режиме, рейсы не отменяются, а задерживаются или переносятся. Кроме того, аэропорт уже принял рейс, который должен был приземлиться в другом столичном авиаузле.

МЧС вечером 10 декабря опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям двигаться с небольшой скоростью, увеличить дистанцию между автомобилями, а также отказаться от внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Всем, кто находится в столице, советуют обходить рекламные щит и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Читайте на РБК Pro
Фото: Chanhee Lee / Unsplash Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
Фото: Warren Little / Getty Images Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Кошмар перед Рождеством: почему погибает крупнейший в мире ретейлер Sears
Фото: Shutterstock Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
Компаниям придется менять KPI сотрудников в 2023 году: как это делать
Миллиардеры против: почему Маск и Цукерберг недовольны комиссией Apple
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов

Согласно данным с сайта Гидрометцентра, в Москве до 21:00 11 декабря действует предупреждение о гололеде и налипании мокрого снега. Погодные условия расцениваются как потенциально опасные.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
задержка рейсов Аэропорты Москвы снегопад предупреждение Погода
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Синоптик предупредил о снеге на юге России
Общество
Вильфанд предупредил о мокром снеге и гололеде в Москве
Общество
В Магадане ребенок погиб из-за падения льда и снега с крыши
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter