В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах из-за погодных условий задержали более 30 рейсов

В столичных аэропортах задерживаются 32 рейса, еще 7 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 23:03, в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов, в Домодедово — 6, а в Шереметьево — 9. Отмененные рейсы должны были вылетать из Внуково.

Как объяснили представители Внуково и Домодедово «Известиям», задержки происходят в связи с проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Кроме того, службы гавани чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда.

В аэропорте Внуково сообщили агентству «РИА Новости», что авиаузел работает в штатном режиме, рейсы не отменяются, а задерживаются или переносятся. Кроме того, аэропорт уже принял рейс, который должен был приземлиться в другом столичном авиаузле.

МЧС вечером 10 декабря опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям двигаться с небольшой скоростью, увеличить дистанцию между автомобилями, а также отказаться от внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Всем, кто находится в столице, советуют обходить рекламные щит и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Согласно данным с сайта Гидрометцентра, в Москве до 21:00 11 декабря действует предупреждение о гололеде и налипании мокрого снега. Погодные условия расцениваются как потенциально опасные.