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Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели

Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели

Днем 12 декабря воздух в Москве и области прогреется до плюс 4-5 градусов, такая температура обычно держится в конце октября — начале ноября, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем в понедельник прогнозируется плюс 2-4 градуса, даже до 5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов, то есть температура будет соответствовать концу октября — началу ноября по климату», — отметил синоптик.

На следующий день, по словам Вильфанда, температура воздуха снизится. В течение суток 13 декабря она будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов.

12 и 13 декабря регионе ожидаются дождь и мокрый снег. Синоптик предупреждал, что 12 декабря в Москве может быть установлен рекорд по количеству осадков. Максимальное их количество для этого дня выпадало в 1960 году (12,5 мм). В разных районах Москвы в понедельник может выпасть от 11 до 15 мм осадков, в целом будет больше дождя, чем снега, говорил Вильфанд.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро сообщил, что днем 10 декабря и в течение ночи в Москве выпало 20% месячной нормы осадков — 12 мм. В городе с 10 декабря действует объявленное МЧС штормовое предупреждение. Сейчас оно сохраняется до 09:00 12 декабря.

Ведомство предупреждало горожан о гололеде, дожде и мокром снеге, а также ветре с порывами до 15 м/с. Причиной погодных явлений, по данным синоптиков Росгидромета, стал теплый атмосферный фронт, который движется с юга.

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Московский дептранс предупредил жителей города о задержках трамваев, не исключив, что некоторые маршруты придется изменить. Осадки, согласно прогнозам, ожидаются и 13 декабря.

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Роман Вильфанд Погода Москва аномально теплая погода
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