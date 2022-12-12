Вильфанд назвал срок возвращения «зимнего режима погоды» в Москву

Вильфанд предупредил о возвращении «зимнего режима погоды» в Москву в середине недели

В Москве резко похолодает в четверг, 15 декабря, температура опустится до минус 10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду начинается понижение температуры — ночью и днем будет минус 3-5 градусов. В четверг температура понизится еще заметнее, вернется зимний режим погоды. Ночные температуры будут опускаться до 7-10 градусов мороза, а днем — до 3-5 градусов мороза», — сказал он.

На следующий день, 16 декабря, температура воздуха повысится до минус 6 — минус 1 градуса мороза, следует из данных Гидрометцентра.

В начале недели в городе потеплеет до плюс 4-5 градусов, что характерно для конца октября, говорил ранее Вильфанд. Такая погода ожидается в городе днем 12 декабря. На следующий день, 13 декабря, температура воздуха снизится и будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов в течение суток, предупреждал синоптик. В течение этих двух дней в городе выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, отмечал он.