Прокуратура Москвы начала проверку из-за отмен и задержек авиарейсов в связи с непогодой

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратура проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Крупные задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах начали фиксировать с 10 декабря. Тогда были задержаны 32 рейса: в аэропорту Внуково — 17 рейсов, в Домодедово — шесть, а в Шереметьево — девять. 11 декабря по данным на 9:30 мск задержали 61 авиарейс и отменили еще шесть, по данным на 12:00 мск — задержаны 48 рейсов и десять отменены.

За прошедшие сутки в столице выпало 12 мм осадков, что превысило 20% месячной нормы (месячная норма осадков декабря в Москве составляет 56 мм). Гидрометцентр предупреждает, что до 21:00 мск 11 декабря в столице ожидается гололед и налипание мокрого снега.