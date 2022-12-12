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Власти Москвы заявили о «сверхинтенсивных осадках» и быстром таянии снега

Власти сообщили о «сверхинтенсивных осадках» и быстром таянии снега в Москве

В Москве 12 декабря ожидаются «сверхинтенсивные осадки», снег в городе быстро тает. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства московской мэрии в телеграм-канале.

«На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы», — предупредили представители комплекса.

Чиновники предупредили об интенсивном таянии снега из-за температуры выше нуля. За сутки в отдельных районах его выпало до 16 см, отметили в комплексе.

На улицы города из-за ухудшения погодных условий вывели 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Сотрудники коммунальных служб будут следить, чтобы ливневая сеть пропускала осадки и талые воды, сказано в сообщении.

В Москве с 10 декабря действует объявленное МЧС штормовое предупреждение. В течение этого дня и за ночь на 11 декабря в городе выпало около 20% месячной нормы осадков, писал «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро. Месячная норма осадков декабря в Москве составляет 56 мм.

Осадки, согласно прогнозам синоптиков, выпадут в городе и 13 декабря. МЧС, метеобюро и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждали о мокром снеге, дожде и гололеде.

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Вильфанд не исключал, что 12 декабря в городе может выпасть рекордное для этого дня количество осадков — от 11 до 15 мм в зависимости от района. Предыдущий рекорд, по его словам, был установлен в 1960 году, когда в Москве выпало 12,5 мм осадков. Синоптик также предупреждал о высокой температуре, характерной для конца октября: «Днем в понедельник прогнозируется плюс 2-4 градуса, даже до 5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов», — отмечал он.

Московский дептранс предупредил, что 12 декабря из-за осадков в городе могут измениться маршруты трамваев, некоторые из них могут ездить не по расписанию из-за задержек.

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