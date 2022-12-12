Посол в Британии Келин заявил о запрете королевской семье общаться с дипломатами из России

Посол в Британии заявил о запрете королевской семье общаться с дипмиссией

Представителям королевской семьи Великобритании рекомендовано не общаться с российскими дипломатами, заявил посол России в стране Андрей Келин в интервью газете «Известия».

Посла спросили, наладили ли дипломаты контакт с новым королем Великобритании Карлом III после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

«Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — ответил он.

Отношения между странами, по мнению Келина, находятся на «очень низком уровне».

Посол напомнил, что умершая в сентябре королева Великобритании Елизавета II в 1994 году приезжала в Санкт-Петербург и Москву, а президент России Владимир Путин в 2000 и 2003 годах дважды посещал Великобританию и встречался с ней.

«То есть все было в наших отношениях. И нельзя даже сейчас сказать, что все — пора ставить крест. Я в это не верю», — заключил дипломат.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз, который взял имя Карл III.

Отношения России и Великобритании, по мнению Келина, начали ухудшаться в 2018 году. Тогда, 4 марта, в британском городе Солсбери без сознания обнаружили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала навестить отца. Власти Великобритании заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР, и посчитали Россию причастной к этому. Москва обвинения отрицала.

Занимавшая тогда пост премьера Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны более 20 российских дипломатов, Москва ответила симметрично. Также было закрыто генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

После начала российской спецоперации на Украине Лондон ввел против России и представителей ее высшего руководства несколько пакетов санкций.

Келин в апреле заявил о «сильном сужении» отношений России и Великобритании. Он высказал мнение, что контакты между двумя государствами приобрели «технический характер». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в сентябре исключил изменение отношений в ближайшее в время.