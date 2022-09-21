Telegraph назвала первую страну, которую Карл III посетит как король

Король Карл III (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Новый британский король Карл III планирует посетить Францию с государственным визитом, узнала The Telegraph. По данным газеты, король решил приехать в Париж в следующем месяце после разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Возможно, в рамках тура он поедет в Германию.

Как пишет Telegrpaph, последнее слово в отношении королевских визитов останется за Министерством иностранных дел. Ведомство стремится использовать дипломатическую власть монархии, чтобы навести мосты с основными европейскими соседями после Brexit.

Принц Чарльз стал королем Карл III после смерти Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.