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Умерла Елизавета II ,  
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Telegraph назвала первую страну, которую Карл III посетит как король

Король Карл III
Король Карл III (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Новый британский король Карл III планирует посетить Францию с государственным визитом, узнала The Telegraph. По данным газеты, король решил приехать в Париж в следующем месяце после разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Возможно, в рамках тура он поедет в Германию.

Как пишет Telegrpaph, последнее слово в отношении королевских визитов останется за Министерством иностранных дел. Ведомство стремится использовать дипломатическую власть монархии, чтобы навести мосты с основными европейскими соседями после Brexit.

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Принц Чарльз стал королем Карл III после смерти Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.

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Карл III Великобритания Франция визит
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