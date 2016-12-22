Небензя назвал «коктейлем лжи» обвинения Британии по «делу Скрипалей»

Постпред России в ООН Василий Небензя отверг обвинения Великобритании в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Лондон будет вынужден сотрудничать, указал он: «Другой планеты нет»

Василий Небензя (Фото: Li Muzi / Zuma / ТАСС)

«Россия решительно отвергает безосновательные обвинения в причастности к отравлению Скрипалей», — заявил постоянный представитель России при ООН на заседании Совета Безопасности организации 6 сентября (трансляция выступлений велась на сайте ООН).

​5 сентября Королевская прокуратура Англии и Уэльса сообщила, что к мартовскому отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция отмечала, что эти имена могут оказаться ненастоящими. Также были опубликованы фото подозреваемых, по которым можно отследить их маршрут в Великобритании. В тот же день Лондон затребовал созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

«Надеялись, что сегодня прозвучит что-то убедительное, но наши ожидания не оправдались. Мы услышали все тот же набор лжи, — прокомментировал он выступление представителя Великобритании Карен Пирс. — Не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль».

«Наши британские коллеги городят все новые абсурдные версии, — заявил Небензя. — Спустя полгода не понятны причины, для чего Россия хотела бы отравить Скрипалей, а также зачем делать это таким изощренным образом». Он также заявил, что МИД России обнаружил странности в опубликованных материалах по делу об отравлении Скрипалей.

Как отметил Небензя, число нестыковок в новых «уликах» из Лондона «зашкаливает». В частности — постпред России в ООН обратил внимание на то, что на некоторых кадрах с подозреваемыми стоит одинаковое время вплоть до секунды, хотя они должны были быть сделаны в разное время. Ранее на эту же особенность обращала внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

После этого британская полиция заявила, что совпадение дат на фотографиях объясняется тем, что они были сделаны в одно время, но в разных местах. «Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике, полученные 5 сентября, были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах, в момент прибытия пассажиров с международных рейсов», — рассказали РБК в пресс-службе Скотланд-Ярда.

По словам Небензи, заявления Лондона о том, что подозреваемые приехали к дому Скрипаля в полдень 4 марта и нанесли на входную дверь его дома нервно-паралитический газ «Новичок», противоречат более ранним сообщениям британской полиции о том, что Скрипали покинули дом еще с утра и с тех пор туда не возвращались, то есть они не могли отравиться ядом, если он был нанесен на дверь.

Небензя также рассказал, что после публикации новых материалов по «делу Скрипалей» МИД вызвал британского посла Лори Бристоу. Однако Лондон отказывается предоставить Москве данные, которые подозреваемые подавали для получения визы, в том числе отпечатки пальцев, заявил он. «Дело до конца Лондон доводить не собирается, это ему и не нужно», — сказал он.

Постпред также отметил, что в Москве считают неслучайным то, что новые заявления британских властей по «делу Скрипалей» совпали по времени с «подготовкой провокации» со стороны вооруженных боевиков с использованием химического оружия в провинции Идлиб в Сирии, о которой неоднократно предупреждали МИД и Министерство обороны России.

Небензя указал, что без ответа остались 40 вопросов российской стороны к Лондону. «В своем выступлении наша британская коллега говорила, что мы живем в параллельной Вселенной. Может быть, кому-то бы и хотелось, чтобы мы жили на другой планете, но колонизированных планет пока нет. Поэтому придется жить на одной, которую мы имеем. На этой планете нам придется сотрудничать, хотите вы или нет», — резюмировал российский постпред.

В ходе заседания позицию Великобритании поддержала постоянный представитель США Ники Хейли, а также представители Франции и Нидерландов. Представители Казахстана и Эфиопии указали, что для того, чтобы делать выводы по «делу Скрипалей», нужно больше данных. «Все должны быть напуганы до дрожи в связи с результатами этого расследования», — заявила Хейли.