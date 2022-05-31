Власти Солсбери выдвинули условия продажи дома Скрипаля

Палатка судебно-медицинской экспертизы в саду Сергея Скрипаля (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Совет графства Уилтшир продаст дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который, как утверждала Великобритания, был вместе с дочерью Юлией отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», в долевую собственность и только жителям города Солсбери, где находится недвижимость, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на представителя совета Фила Элфорда.

О будущей продаже дома было объявлено год назад. Совет Уилтшира решил, что сохранит за собой как минимум 25% долю владения, чтобы дом не использовали «для получения какого-то статуса» или в качестве места привлечения туристов.

«Кто-то может попытаться, возможно, использовать ужасные события, которые случились здесь, для получения какого-то статуса. Мы не хотели бы, чтобы это произошло. <...> Это семейный дом, и это то, чем он должен быть», — сказал Элфорд. Он отметил, что власти, сохраняя долю, смогут контролировать, что происходит с домом и кто там проживает.

Элфорд указал, что совет рассматривал идею сноса дома, но решил, что его все же лучше «вернуть в эксплуатацию», для чего пришлось выполнить длительный ремонт после того, как «он был полностью обнажен до кирпичной кладки, чтобы избежать любого риска заражения».

Скрипаль был полковником Главного разведывательного управления России. В июле 1995 года его завербовала британская разведка МИ-6, после чего в России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его передали Лондону в результате обмена раскрытыми разведчиками между Россией и Западом.

4 марта 2018-го Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала навестить отца, обнаружили без сознания на улице в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что их отравили «Новичком», который разрабатывали в СССР, из чего был сделан вывод о причастности к произошедшему России.

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Подозрение Лондона пало на Руслана Боширова и Александра Петрова, которых в ЕС называли сотрудниками российского Генштаба, известных под именами Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Сами они отрицали эту информацию. Позднее Скотленд-Ярд объявил о еще одном подозреваемом — Денисе Сергееве, который скрывался под псевдонимом Сергей Федотов. Москва отрицала все обвинения.

Скрипали выжили после отравления, но, кроме них, пострадали другие люди, случайно контактировавшие с ядом, например полицейский Ник Бэйли, которого отправили в дом Скрипаля для расследования. В полиции графства Уилтшир указывали, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом потенциально могли вступить свыше 130 человек.