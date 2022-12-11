В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

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В Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, следует из данных сервисов, отслеживающих оповещения, а также сообщает «Страна.ua».

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины, об этом отчитывалось Минобороны. Последний раз удар «по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины» Россия нанесла 5 декабря, сообщали в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Киев свою причастность к этому отрицал.

После ударов на Украине происходят перебои с подачей электроэнергии, в связи с этим в стране вводят ограничения на потребление электричества, свет отключают по графику. Накануне, 10 декабря, в Одессе и Херсоне было отключено электричество. В итоге в Одесской области без света остались более 1,5 млн человек, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В середине ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что почти половина энергосистемы страны оказалась выведена из строя. По его словам, Украина всю ближайшую зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы.