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Маск сообщил о «возможном» возвращении Twitter Blue на следующей неделе

Twitter TWTR Купить

Премиальная подписка Twitter Blue «возможно» вернется в конце следующей недели. Об этом заявил новый владелец соцсети Илон Маск.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

«Когда вернется Twitter Blue?» — спросил один из пользователей Твиттер. «Наверное, в конце следующей недели», — ответил Маск.

При этом в пятницу Маск на время заморозил эту услугу. Пользователи, подключившие Twitter Blue, получают голубую галку. Раньше эта галка означала верифицированный аккаунт. Однако после того, как Маск ввел подписку за $8, голубые галки купили пародийные аккаунты. Например, в аккаунте якобы экс-президента Джорджа Буша появился твит «Я скучаю по убийствам иракцев». В фальшивом аккаунте фармкомпании Eli Lilly появилось объявление о бесплатном инсулине. Из-за высокой цены этот препарат в США могут позволить себе в нужном количестве не все диабетики.

На этом фоне Маск заявил, что владельцы пародийных аккаунтов должны предупреждать пользователей о шуточном характере в названии профиля. «Обманывать людей нехорошо», — написал предприниматель, но не уточнил, когда требование о пометке «пародийности» станет обязательным и станет ли.

Маск приобрел Twitter в конце октября. В одном из твитов он заявил, что намерен сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Ранее предприниматель называл Twitter потенциальной «платформой для распространения свободы слова во всем мире».

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Ставка
0%
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