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Политика ,  
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Россия расширит пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией

КПП &laquo;Верхний Ларс&raquo;
КПП «Верхний Ларс» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские власти занимаются расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе с Грузией. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, передает ТАСС.

«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска «Верхний Ларс», — сказал Гончар, отметив, что строительные работы не повлияют на пропускную способность пункта.

Ранее Гончар говорил, что в МИДе допускают восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. В Грузии в ответ заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

После объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации на сухопутных границах России, в том числе с Грузией, образовались очереди. Спустя пять дней число машин в очереди на российско-грузинской границе достигло почти 5 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузовиков. За день границу проезжали по 10 тыс. машин. 26 сентября на КПП «Верхний Ларс» отправили БТР на «непредвиденный случай», если граждане захотят прорвать пункт пропуска и покинуть страну «без пограничных формальностей».

На следующий день МВД объявило, что развернет в Верхнем Ларсе мобилизационный пункт военкомата (позднее эти пункты появились и на границах России в других регионах). Мобильные военкоматы убрали только в конце октября.

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Грузия МИД Верхний Ларс граница
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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