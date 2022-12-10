Россия расширит пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией

КПП «Верхний Ларс» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские власти занимаются расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе с Грузией. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, передает ТАСС.

«С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска «Верхний Ларс», — сказал Гончар, отметив, что строительные работы не повлияют на пропускную способность пункта.

Ранее Гончар говорил, что в МИДе допускают восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. В Грузии в ответ заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

После объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации на сухопутных границах России, в том числе с Грузией, образовались очереди. Спустя пять дней число машин в очереди на российско-грузинской границе достигло почти 5 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузовиков. За день границу проезжали по 10 тыс. машин. 26 сентября на КПП «Верхний Ларс» отправили БТР на «непредвиденный случай», если граждане захотят прорвать пункт пропуска и покинуть страну «без пограничных формальностей».

На следующий день МВД объявило, что развернет в Верхнем Ларсе мобилизационный пункт военкомата (позднее эти пункты появились и на границах России в других регионах). Мобильные военкоматы убрали только в конце октября.