МИД допустил возобновление полетов в Грузию при «нужных предпосыках»

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, для этого должны быть сформированы «нужные предпосылки», заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар в интервью ТАСС.

«Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет», — сказал Гончар.

Полеты российских авиакомпаний в Грузию были прекращены с 8 июля 2019 года по указу президента Владимира Путина. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию. Сейчас россияне могут попасть в Грузию через третьи страны — например, Армению или Турцию.

Решение о разрыве авиасообщения было принято на фоне протестов в Тбилиси 20 июня 2019 года. Акции протеста начались после инцидента с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Это возмутило депутатов оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия». Они заявили, что депутат из России не может находиться в грузинском парламенте и занимать место председателя. После этого протестующие стали требовать отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе ушел в отставку с 21 июня.

В российском МИДе ранее отмечали, что запрет на авиасообщение с Грузией носит временный характер. Для его отмены необходимо «прекращение русофобской кампании», «более взвешенная политика» в отношении России и «исчезновение угроз для безопасности» россиян, напомнили в ведомстве в январе этого года.